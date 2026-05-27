Il centrodestra è stato sconfitto alle elezioni, con Fratelli d’Italia che ha commentato la sconfitta dicendo che la chiusura anticipata del mandato ha inciso sul risultato. In campagna elettorale, il consigliere regionale del partito ha sostenuto attivamente la candidata e cercato di rafforzare la presenza del partito nella zona. La campagna elettorale si è conclusa con questa battuta sul ruolo della durata del mandato.

PISTOIA In campagna elettorale ha fatto tutto il possibile per aiutare e sostenere Anna Maria Celesti e anche per consolidare il partito, Fratelli d’Italia, di cui è consigliere regionale. Ma la sconfitta per la coalizione di centrodestra è stata inevitabile e netta e ora, Alessandro Capecchi non ha dubbi: "Tutti potevamo fare di più" dice senza mezzi termini. Perché all’indomani dell’esito del voto, la mente è fredda e il telefonino è saturo di messaggi che delineano in maniera chiarissima l’amarezza, la delusione e anche le prese di posizioni di militanti, ex assessori ed ex consiglieri. Capecchi non parla esplicitamente di Alessandro Tomasi, ma l’ex sindaco è travolto dalle critiche ed è accusato da buona parte del centrodestra di avere una fetta di responsabilità su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centrodestra battuto. Fratelli d’Italia si smarca: "Ha inciso la chiusura anticipata del mandato"

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