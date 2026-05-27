Centro storico di Catania invaso dalle erbacce | richiesta di intervento urgente del consigliere Giuseppe Buglio

Notizia in breve

Nel centro storico di Catania, le erbacce invadono le strade e le aree pubbliche, creando una condizione di degrado diffuso. La situazione è stata segnalata da un consigliere del primo municipio, che ha richiesto un intervento urgente. La richiesta mira a risolvere il problema di abbandono e migliorare le condizioni di pulizia e sicurezza nel quartiere. Nessuna data precisa o intervento specifico sono stati comunicati.