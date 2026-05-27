Centro storico di Catania invaso dalle erbacce | richiesta di intervento urgente del consigliere Giuseppe Buglio
Nel centro storico di Catania, le erbacce invadono le strade e le aree pubbliche, creando una condizione di degrado diffuso. La situazione è stata segnalata da un consigliere del primo municipio, che ha richiesto un intervento urgente. La richiesta mira a risolvere il problema di abbandono e migliorare le condizioni di pulizia e sicurezza nel quartiere. Nessuna data precisa o intervento specifico sono stati comunicati.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una situazione di degrado diffuso nel cuore della città denunciata da Giuseppe Buglio, consigliere del primo municipio centro storico di Catania. Nel centro storico di Catania il consigliere Giuseppe Buglio segnala una condizione crescente di abbandono dovuta alla mancata esecuzione delle operazioni ordinarie di decespugliamento e scerbamento. Con l’aumento delle temperature estive, la vegetazione spontanea ha rapidamente occupato strade e marciapiedi, contribuendo a un evidente peggioramento del decoro urbano e delle condizioni di vivibilità. Marciapiedi impraticabili e sicurezza a rischio. La criticità, spiega il consigliere (che allega anche delle foto) riguardano numerose vie del centro, dove in diversi punti le erbacce hanno completamente invaso gli spazi pedonali, rendendo i marciapiedi impraticabili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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