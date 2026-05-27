Cena dopo le 21 | sì o no? Ecco cosa succede al nostro organismo

Mangiare dopo le 21 può influire sul metabolismo e sulla qualità del sonno. Secondo il dottor Sacha Sorrentino, ogni individuo deve individuare l’orario più adatto alle proprie esigenze. La cena tardiva può rallentare la digestione e disturbare il riposo notturno. Non ci sono regole universali, ma è importante considerare come il proprio corpo reagisce a pasti serali oltre una certa ora.

Spesso, per abitudine o necessità, si tende a mangiare molto tardi, anche dopo le 21. L’orario della cena è fondamentale per il metabolismo, la gestione del glucosio e la qualità del sonno, e come spiega il dottor Sacha Sorrentino - biologo nutrizionista - mangiare troppo tardi potrebbe causare diversi effetti avversi: “Mangiare molto tardi la sera può avere diversi effetti sul corpo umano, soprattutto perché il nostro organismo segue un ritmo biologico naturale chiamato ritmo circadiano. Questo orologio interno regola numerose funzioni fisiologiche nell’arco delle 24 ore, tra cui il sonno, la produzione ormonale, la temperatura corporea e anche il metabolismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Gennaio | Detossificazione dopo le feste: cosa succede al corpo e come ritrovare equilibrio

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