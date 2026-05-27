C' è un guasto e il diesel costa solo 20 centesimi | code di automobilisti per fare rifornimento
Un guasto elettronico ha causato il calo del prezzo del diesel a 20 centesimi al litro, attirando numerosi automobilisti in fila per fare rifornimento. La fila di veicoli si è formata davanti alla stazione di servizio, con molte auto in attesa di approfittare dell’occasione. La situazione si è protratta per alcune ore, fino alla riparazione del malfunzionamento.
Tecnicamente è stato un guasto elettronico ma, per chi ha potuto approfittarne, è stata una vera e propria manna dal cielo, soprattutto visti i tempi di prezzi dei carburanti a livelli stellari. Siamo ad Avelengo, provincia di Bolzano, dove per diverse ore un distributore self service ha erogato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Qual è stato il guasto più costoso con cui hai dovuto confrontarti? reddit
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