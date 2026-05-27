C’è posto per 17 ufficiali-tecnici

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono partite le procedure di selezione e arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico. La procedura prevede la valutazione dei candidati, che devono rispettare determinati requisiti, e la successiva fase di formazione. La selezione riguarda ufficiali con competenze specifiche nel settore tecnico. Non sono stati ancora annunciati i tempi precisi per le fasi successive. La decisione riguarda un numero limitato di posti disponibili per il ruolo.

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Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in 2 posti per la specialità medicina; - 1 posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica; - 2 posti per la specialità investigazioni scientifiche - chimica; - 4 posti per la specialità telematica; - 2 posti per la specialità genio; - 3 posti per la specialità amministrazione e commissariato; e 3 posti, riservati a carabinieri già in servizio ( 1posto per la specialità telematica; - 1 posto per la specialità genio; - 1 posto per la specialità amministrazione e commissariato). Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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