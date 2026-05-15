' Notti di Primavera' | intrattenimento musica e buon cibo Il programma

Dal 22 al 24 si svolge nel centro storico di Copparo l’evento ‘Notti di Primavera’, organizzato da ComArt e patrocinato dal Comune. La manifestazione prevede intrattenimento, musica e cibo, attirando numerosi partecipanti nella zona centrale della città. La kermesse si ripete annualmente, diventando uno degli appuntamenti più attesi del periodo primaverile. Durante le tre serate vengono allestiti vari spazi dedicati a spettacoli e attività gastronomiche, coinvolgendo diverse realtà locali.

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Il cuore del centro storico di Copparo è pronto ad ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno. Dal 22 al 24 torna infatti il tradizionale appuntamento con ‘Notti di Primavera’, la manifestazione coordinata da ComArt e patrocinata dal Comune, che anche quest’anno proporrà giornate all’insegna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ancient treasures in his hand, modern wealth at his feet—he rules two worlds Sullo stesso argomento Folklore, musica, intrattenimento: a Telese arriva ‘MAGICON’. Il programmaTempo di lettura: 2 minutiQuattro giorni tra spettacolo, cultura, folklore, musica, magia e intrattenimento per tutte le età. 10 giorni a Tokyo sono troppi? reddit Musica, spettacoli e intrattenimento con ’Notti di Primavera’Tre giorni di musica, intrattenimento, spettacoli e cultura animeranno Copparo dal 23 al 25 maggio. Torna infatti il tradizionale evento Notti di primavera, organizzato da Comart con la ... ilrestodelcarlino.it