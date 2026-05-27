Case efficienti più richieste

Le case più efficienti energeticamente sono sempre più richieste, soprattutto nelle grandi città e nei centri universitari. Chi cerca casa presta attenzione ai consumi, alle bollette e al comfort abitativo. La tendenza si riscontra in modo particolare tra chi acquista o affitta in aree urbane densamente popolate. La domanda di immobili con caratteristiche di efficienza energetica è in crescita, riflettendo una maggiore sensibilità verso i costi di gestione e il risparmio energetico.

Chi cerca casa guarda con maggiore attenzione ai consumi, alle bollette e al comfort abitativo, soprattutto nelle grandi città e nei centri universitari. Un appartamento in classe energetica alta può garantire spese energetiche molto più basse rispetto a uno in classe F o G, diventando così più competitivo sul mercato. Secondo le analisi del settore, gli immobili efficienti ricevono più contatti e restano sfitti meno a lungo. In alcuni casi riescono anche a ottenere canoni superiori del 5-10% rispetto ad abitazioni simili ma meno performanti. Per i proprietari significa maggiore stabilità del rapporto con l’inquilino e minori rischi di morosità legati ai costi energetici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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