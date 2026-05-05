340 milioni per case più efficienti | la Regione accelera ma restano richieste in attesa

Tra il 2024 e il 2026, sono stati stanziati oltre 340 milioni di euro destinati a interventi di miglioramento energetico e supporto all’abitare. La Regione ha accelerato le procedure per l’erogazione di questi fondi, mentre alcune richieste di contributo risultano ancora in fase di valutazione o in attesa di approvazione. L’obiettivo è favorire interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle abitazioni esistenti.

Più di 340 milioni di euro investiti tra il 2024 e il 2026 per l’efficientamento energetico e il sostegno all’abitare. È questo il dato centrale emerso dall’incontro pubblico che si è svolto a Carlino, dove l’assessora regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha fatto il.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Rifiuti elettronici, in Toscana si ricicla di più ma milioni restano ancora nelle caseC’è un momento, spesso invisibile, in cui un oggetto cambia natura: da rifiuto a risorsa. Leggi anche: Franzoni (Raffmetal): "Impianti più efficienti grazie a bando Regione Lombardia" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Oltre 340 milioni di investimenti nel 2026 per il turismo nei porti adriatici; Adriatico, il turismo via mare accelera: pronti investimenti per 340 milioni nel 2026; Edilizia: Amirante, oltre 340 mln per efficientamento energetico. Edilizia: Amirante, oltre 340 mln per efficientamento energeticoL'assessore a Carlino ha illustrato gli incentivi regionali Carlino, 4 mag - Lo scambio con il territorio e l'ascolto delle esigenze delle varie componenti sociali sono fondamentali ... ilgazzettino.it Piano casa: in arrivo per il Lazio 123 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionaleAltri 54 milioni per programmi di rigenerazione urbana, in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un problema quello abitativo molto sentito nella capitale ... rainews.it Il Csm deve decidere se autorizzare l'incarico in Regione o quello alla commissione di inchiesta sul Lavoro della Camera: ma la strada è in salita - facebook.com facebook Il Viminale rassicura la Regione: «Canadair operativi nella stagione antincendi 2026» x.com