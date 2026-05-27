Carte false per non perdere i contributi Asp denunce e sequestro in un Centro Riabilitativo
Le forze dell'ordine hanno sequestrato documenti falsi presso un centro di riabilitazione per disabili. La guardia di finanza ha scoperto che un’associazione locale utilizzava carte contraffatte per mantenere i contributi pubblici erogati dall’Asp. Sono state presentate denunce a carico di chi gestisce l’associazione, che avrebbe manipolato i documenti per continuare a ricevere i fondi.
Carte false per non perdere il contributo erogato dall'Asp. La guardia di finanza ha acceso i riflettori su un'associazione cittadina che gestisce la riabilitazione dei pazienti disabili. Disposto il sequestro preventivo per oltre 20.000 euro, nei confronti di due persone fisiche e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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