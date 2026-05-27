Carte false per non perdere i contributi Asp denunce e sequestro in un Centro Riabilitativo

Notizia in breve

Le forze dell'ordine hanno sequestrato documenti falsi presso un centro di riabilitazione per disabili. La guardia di finanza ha scoperto che un’associazione locale utilizzava carte contraffatte per mantenere i contributi pubblici erogati dall’Asp. Sono state presentate denunce a carico di chi gestisce l’associazione, che avrebbe manipolato i documenti per continuare a ricevere i fondi.