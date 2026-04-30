Apertura speciale del centro termale e riabilitativo il primo maggio a Popoli Terme

Il centro termale e riabilitativo di Popoli anticipa l’apertura per il primo maggio, con un’apertura speciale prevista dalle 8 alle 12. La giornata offrirà l’accesso a tutti i servizi disponibili in quella fascia oraria, permettendo ai visitatori di usufruire delle strutture in un orario diverso dal solito. Nessun altro dettaglio sulle attività o eventuali iniziative è stato comunicato.

Apertura speciale per le terme di Popoli il primo maggio. La struttura prevede infatti attività la mattina per tutti i servizi (dalle 8 alle 12). L’area benessere è aperta tutto il giorno, quindi anche il pomeriggio, ma è necessaria la prenotazione (085987781).Terme Inn Popoli è centro termale e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Hotel Columbia Terme: a maggio il benessere termale diventa protagonistaCon l’arrivo della primavera, il desiderio di rigenerazione fisica e mentale si fa più intenso.

Inaugura il centro antiviolenza "Iride" a Popoli Terme: sarà un riferimento per le donne di 21 comuniIl cav, che offrirà assistenza a tutto l’Ambito distrettuale 17, sarà inaugurato venerdì 27 marzo alle 17 negli spazi della stazione ferroviaria...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Terme di Popoli, il primo maggio giornata speciale; POPOLI TERME ALLARME AVIS: RIDUZIONI AL CENTRO TRASFUSIONALE, RISCHIO PER DONAZIONI E TERRITORIO; Terme di Popoli in Abruzzo: aumentano gli utenti per cure inalatorie.

Apertura speciale del centro termale e riabilitativo il primo maggio a Popoli TermePer la giornata del primo maggio, infatti, prevista l’attività la mattina per tutti i servizi (dalle 8 alle 12) nonostante il giorno festivo ... ilpescara.it

Terme di Popoli aperte il Primo Maggio: orari speciali, area benessere e percorsi riabilitativiIl Primo Maggio servizi attivi la mattina, area benessere su prenotazione e percorsi riabilitativi convenzionati con il SSN ... abruzzonews.eu

IAT Popoli Terme. IAT Popoli Terme · Original audio. - facebook.com facebook