Carlos Alcaraz, attualmente infortunato al polso destro, non potrà tornare in campo prima di Wimbledon. Recentemente, ha partecipato a un evento a Murcia, in Spagna, dove ha parlato ai giovani, invitandoli a sognare in grande e ad affrontare le sfide con entusiasmo. Le sue dichiarazioni sono state riprese da Punto de Break. Alcaraz sta comunque mantenendo un ruolo attivo nel mondo del tennis, nonostante l’assenza dai tornei principali.

Carlos Alcaraz sarà assente almeno fino a Wimbledon a causa dell’infortunio al polso destro subito a Barcellona: l’iberico in questo periodo sta partecipando a vari eventi, l’ultimo dei quali si è svolto a Murcia, in Spagna, e le sue parole sono state rilanciate da Punto de Break. Durante il recupero l’iberico è tornato a casa dalla sua famiglia: “ Ora mi rendo conto di ciò che conta veramente, e sono veramente grato per quello che ho, la mia famiglia, che è sempre stata la prima a sostenermi. I miei genitori non mi hanno mai costretto a giocare a tennis, mi hanno sempre dato una scelta, e questo mi ha aiutato molto a continuare a godermi il tennis, a non considerarlo un peso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz ai giovani: “Sognate in grande, affrontate le sfide con entusiasmo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNNER E ALCARAZ: IL 2026 È GIÀ ENTRATO NELLA STORIA DEL TENNIS

Notizie e thread social correlati

Carlos Alcaraz esprime ammirazione per due giovani tennisti spagnoli nel circuito ATP.Carlos Alcaraz ha recentemente dichiarato di apprezzare il talento di due giovani tennisti spagnoli che si stanno facendo notare nel circuito ATP.

Carlos Alcaraz, voci clamorose dalla Spagna (su Juan Carlos Ferrero)A pochi mesi dall’inizio della collaborazione tra Carlos Alcaraz e Samuel Lopez, circolano voci dalla Spagna riguardo a un possibile ritorno di Juan...

Temi più discussi: Alcaraz torna a parlare dell'infortunio: 'È frustrante, ma il destino...'; Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: Non sono ancora pronto per competere. L'infortunio diventa un caso; Il messaggio inestimabile di Alcaraz ai più giovani: Pensate in grande e fate le cose con passione; Allarme Alcaraz, niente Wimbledon: Non sono pronto.

Alcaraz ammette: Dura vedere i miei rivali competere, ma tutto accade per una ragioneIl numero 2 del mondo è ancora ai box per l’infortunio al polso e deve convivere con una situazione spiacevole, ma sta cercando di non abbattersi Non è assolutamente un momento facile per Carlos Alcar ... tennisitaliano.it

Carlos Alcaraz ai giovani: Sognate in grande, affrontate le sfide con entusiasmoCarlos Alcaraz sarà assente almeno fino a Wimbledon a causa dell'infortunio al polso destro subito a Barcellona: l'iberico in questo periodo sta ... oasport.it

Jodar è il #4 di ritorno nel tour al momento, appena sotto Alcaraz. È solo sei mesi nella sua carriera professionale. reddit