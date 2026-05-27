Canzonissima Show a Sozzago | musica dagli anni ’70 a oggi in piazza Bonola

Da novaratoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio alle 21, nell’area feste di piazza Bonola a Sozzago, si svolgerà “Canzonissima Show”. L’evento prevede una performance musicale del gruppo vocale Marina’s Boys&Girls, con repertorio che spazia dagli anni ’70 fino ai giorni nostri. La serata si svolgerà all’aperto e sarà aperta al pubblico. È previsto l’intervento di un presentatore e il concerto durerà circa due ore.

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Sabato 30 maggio alle ore 21 all’area feste di piazza Bonola a Sozzago si terrà “Canzonissima Show”, una serata musicale con il gruppo vocale Marina’s Boys&Girls.Lo spettacolo proporrà un viaggio musicale attraverso le più belle canzoni dagli anni ’70 fino ai giorni nostri.Ingresso a offerta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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