Canzonissima Show a Sozzago | musica dagli anni ’70 a oggi in piazza Bonola

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 21, nell’area feste di piazza Bonola a Sozzago, si svolgerà “Canzonissima Show”. L’evento prevede una performance musicale del gruppo vocale Marina’s Boys&Girls, con repertorio che spazia dagli anni ’70 fino ai giorni nostri. La serata si svolgerà all’aperto e sarà aperta al pubblico. È previsto l’intervento di un presentatore e il concerto durerà circa due ore.