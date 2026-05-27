Campus Bio-Medico di Roma | un milione di prestazioni e svolta green nel 2025
Il policlinico universitario di Roma ha registrato un milione di prestazioni nel bilancio di sostenibilità 2025, presentato il 26 maggio al Maxxi.
Il policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma ha reso noti i dati del proprio bilancio di sostenibilità 2025, presentato lunedì 26 maggio presso il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo della capitale. I numeri fotografano una struttura in crescita sul fronte sanitario. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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