Campus Bio-Medico di Roma | un milione di prestazioni e svolta green nel 2025

Il policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma ha reso noti i dati del proprio bilancio di sostenibilità 2025, presentato lunedì 26 maggio presso il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo della capitale. I numeri fotografano una struttura in crescita sul fronte sanitario. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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I nonni biologici (60M, 60F) e le zie biologiche (40F) vogliono contattarmi (20M) anche se mi hanno lasciato in affidamento? reddit

Campus Bio-Medico, nel 2025 oltre 1 milione di visite e 29 mila ricoveri: bilancio record tra sanità e sostenibilitàPresentato al Maxxi di Roma il Bilancio di sostenibilità della Fondazione Policlinico universitari: meno consumi energetici ed emissioni di energia, nuovi investimenti su innovazione, ambiente e servi ... milanofinanza.it

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