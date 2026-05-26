Campus Bio-Medico | un milione di prestazioni e l’ospedale diventa green
L’ospedale ha effettuato un milione di prestazioni in un anno. È stato implementato un sistema di trigenerazione che permette di ridurre i consumi energetici. Il nuovo impianto utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’efficienza energetica e abbattere i costi. L’operazione ha portato a un risparmio di energia e a una riduzione delle emissioni. La struttura si è anche resa più sostenibile, diventando completamente “green”.
? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale ridurre drasticamente i consumi di un ospedale?. Quanto risparmio energetico garantisce il nuovo sistema di trigenerazione del Policlinico?. Come si è passati a recuperare l'83% dei rifiuti ospedalieri?. Perché la digitalizzazione sta cambiando i percorsi di cura dei pazienti?.? In Breve Riduzione emissioni del 44,6% e calo energetico del 7% rispetto al 2024.. Recupero rifiuti salito all'83% con risparmio di 93 tonnellate di scarti.. Paolo Sormani e Carlo Tosti guidano l'integrazione tra digitale e sostenibilità.. Comunità professionale di 1.840 dipendenti con oltre il 60% di presenza femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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