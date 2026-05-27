L’attaccante potrebbe tornare in Italia, con il Napoli che valuta un suo possibile ritorno. Dopo una parentesi in Premier League, il giocatore potrebbe trovare nuove opportunità se il nuovo allenatore, che lo aveva già apprezzato in passato, assumesse il comando. La trattativa resta in fase preliminare, senza conferme ufficiali, ma la possibilità di un trasferimento è stata discussa tra le parti.

Lorenzo Lucca può tornare al Napoli dopo il passaggio non ottimale in Premier League? L’attaccante potrebbe trovare spazi tattici diversi se dovesse arrivare Vincenzo Italiano, che lo apprezzava già al Bologna, sulla panchina del Napoli. Lucca: cosa succede ora?. L’investimento azzurro di circa 35 milioni tra prestito e obbligo di riscatto dall’Udinese rappresentava una scelta importante per l’estate 2025. Sotto Antonio Conte, però, il centravanti non ha trovato spazi. La mancanza di continuità e l’incapacità di adattarsi al sistema tattico hanno portato il club a cederlo in prestito al Nottingham Forest a gennaio. Nemmeno l’esperienza in Premier League ha prodotto i risultati sperati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cambia tutto per Lucca? Svolta inaspettata per l’attaccante: i dettagli

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