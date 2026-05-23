Un testimone ha dichiarato che i sub italiani coinvolti nell’incidente mortale alle Maldive non erano autorizzati a svolgere immersioni. Questa affermazione si inserisce nell’inchiesta per omicidio colposo, che sta approfondendo le responsabilità legate alla morte dei cinque sub. La figura considerata centrale dagli investigatori fornisce dettagli che potrebbero influenzare le indagini e le eventuali responsabilità legali. La polizia sta verificando le dichiarazioni del testimone e raccogliendo ulteriori prove sul caso.

Nell’inchiesta per omicidio colposo legata alla morte dei cinque sub italiani alle Maldive emerge una figura considerata centrale dagli investigatori. Si tratta di Stefano Vanin, entomologo forense e docente della stessa università delle vittime, presente sull’imbarcazione il giorno della tragedia. L’uomo è stato ascoltato dalla squadra mobile di Genova nell’ambito del fascicolo coordinato dalla procura di Roma. Le sue dichiarazioni stanno contribuendo a ricostruire la dinamica della spedizione scientifica e le modalità operative dell’immersione. Al centro dell’indagine restano le circostanze della morte avvenuta nella grotta di Hekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maldive, il testimone racconta tutto: “Non erano autorizzati…”. Svolta inaspettata

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