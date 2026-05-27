Le semifinali dei playoff di Serie A basket 2026 vedono affrontarsi Germani Brescia e Olimpia Milano da una parte, e Virtus Bologna e Reyer Venezia dall’altra. Quattro delle squadre più forti del campionato si sfideranno per la conquista dello scudetto. Gli incontri si svolgeranno secondo un calendario che prevede orari, programmazione in tv e streaming, ma i dettagli non sono ancora stati ufficializzati. Le semifinali rappresentano il momento decisivo per la qualificazione alla finale.

Germani Brescia ed Olimpia Milano da una parte, Virtus Bologna e Reyer Venezia dall’altra. Alla fine dei conti, sono le prime quattro forze del campionato italiano quelle che vedremo in scena nelle semifinali scudetto della Serie A 2025-2026. Il tutto in un clima che definire di grande equilibrio è anche poco. Da tempo, infatti, non si vedeva una massima serie così equilibrata: tre serie di quarti di finale finite a gara-5, la Virtus Bologna andata (molto) vicina all’eliminazione contro Trento, la storia di Trieste che contro Brescia ha tenuto in piedi sia una serie che, con buone probabilità, anche il proprio futuro. E adesso il penultimo atto, che sarà ricco di storie da tutte le parti tra classico e nuovo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario semifinali playoff Serie A basket 2026: orari, tv, programma, streaming

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