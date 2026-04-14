È stato annunciato il calendario delle Final Six di Eurolega di basket femminile del 2026, con orari delle partite, dettagli sulla trasmissione televisiva e le opzioni di streaming. Per il secondo anno consecutivo, una squadra italiana partecipa alla fase finale della competizione. La sede della manifestazione sarà a Saragozza, dove si svolgeranno le gare decisive del torneo.

Per il secondo anno consecutivo c’è un’italiana a giocare le Final Six di Eurolega. A Saragozza, questa volta, ci va l’Umana Reyer Venezia di Andrea Mazzon, che ha eliminato il Famila Schio in un playoff tutto tricolore dal quale è emersa vincitrice la squadra orogranata, capace di giocarsela perfettamente in particolar modo dal punto di vista mentale. Il raggiungimento almeno dei quarti di finale rappresenta il punto più alto nelle Coppe europee di un club che negli ultimi anni è diventato presenza costante in Eurolega, ma che la prima partecipazione l’ha vissuta nella lontana annata 2008-2009 prima di ritornare quasi fissa dal 2019 in poi. Ritorna un quarto che si sarebbe dovuto giocare già nel 2019 in EuroCup, solo che intervenne il Covid e lo rese impossibile da disputare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Final Six Eurolega basket femminile 2026: orari, tv, programma, streaming

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