Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | ecco tutte le date per regione COMPLETO

Le Regioni hanno pubblicato i calendari scolastici per l’anno 20262027. Le date di inizio delle lezioni a settembre variano a seconda della regione, con alcune che prevedono l’inizio già nei primi giorni, altre più tardi. Le delibere indicano anche le festività e le sospensioni delle attività scolastiche durante l’anno. La pubblicazione dei calendari permette alle scuole e alle famiglie di pianificare le attività e le vacanze.

Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni hanno pubblicato le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Corre verso il muro durante la lezione, alunno si rompe il braccio, famiglia chiede 10mila euro di danni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Calendario scolastico 2026-2027 Lazio: quando si torna a scuola, ponti e vacanze

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