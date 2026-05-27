Calenda ha detto a Bergamo che l’Europa non può esistere senza una difesa comune. Ha aggiunto che l’estrazione di uranio a Novazza non è necessaria. La situazione politica italiana viene descritta come priva di una direzione chiara, mentre si evidenzia il rischio che l’Europa diventi terreno di conquista per le grandi potenze.

Bergamo. Un’Europa che rischia di diventare terra di conquista delle grandi potenze, un’Italia incapace di scegliere una direzione comune e una classe politica che continua a muoversi senza visione. È da qui che parte la riflessione di Carlo Calenda, a Bergamo per dialogare con Giorgio Gori e presentare il suo nuovo libro, “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”. Tra geopolitica, industria, nucleare e attacchi diretti a John Elkann e Giorgia Meloni, nella sala Alabastro del Centro Congressi di viale Papa Giovanni XXIII il leader di Azione traccia il profilo di un continente fragile ma ancora capace, secondo lui, di reagire alle autocrazie che avanzano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Calenda a Bergamo: Non esiste Europa senza difesa comune. Uranio Non serve estrarlo a Novazza

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