La Juventus potrebbe perdere Vlahovic, con il Napoli che si sarebbe fatto avanti per il centravanti. La squadra torinese ha concluso la stagione in modo deludente, e questa situazione potrebbe influenzare le operazioni di mercato. Oltre alla pista italiana, si parla anche di interessamenti dall’estero. La società sta valutando le prossime mosse in vista della prossima sessione di trasferimenti.

Il deludente finale di stagione della Juventus ridimensiona in modo chiaro le prospettive di calciomercato della società bianconera. Dopo essersi vista sfumata la possibilità di portare a Torino Bernardo Silva, alla ricerca di un club che giochi la Champions League, anche il mercato in uscita potrebbe, in questo senso, avvertire delle ripercussioni dovute alla mancata qualificazione europea. Il primo tra i nomi che si fanno è quello di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto e sotto l’occhio vigile di diverse dirigenze, tra cui nelle ultime ore sembra essersi aggiunto il Napoli. Manna alla ricerca del post-Lukaku. Nonostante le parole di Romelu Lukaku, il quale ha sottolineato ai microfono della radiotelevisione belga RTBF la sua voglia, almeno sulla carta, di restare a Napoli, gli scenari sul suo futuro resterebbero aperti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, sirene partenopee per Vlahovic. Occhio alla pista estera

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