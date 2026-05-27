Caivano 10 fermi per 70 rapine e furti con spaccate

In un’operazione che coinvolge diverse province, sono stati eseguiti 10 fermi relativi a oltre 70 rapine, furti e tentativi di furto con spaccata. Le attività criminali si sono concentrate tra Napoli, Caserta e Salerno, coinvolgendo attacchi a sportelli bancomat e rapine in vari negozi. Le autorità hanno identificato e fermato i sospetti in seguito a indagini che hanno ricostruito le diverse azioni. Le forze dell’ordine continuano le verifiche per accertare eventuali collegamenti tra i fatti.

CAIVANO (NAPOLI), 27 MAGGIO 2026 – Oltre 70 episodi tra rapine, furti e assalti agli sportelli bancomat messi a segno tra le province di Napoli, Caserta e Salerno. È questo il quadro emerso dall’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord che ha portato al fermo di dieci persone, tutte domiciliate nel campo rom di Caivano. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, furti, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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Caivano, dieci fermi nel campo rom: oltre 70 colpi tra rapine, furti e spaccate

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