Un ragazzo di 15 anni è caduto da un balcone di circa otto metri a Vallecorsa, in provincia di Frosinone. La caduta si è verificata davanti alla madre, che ha assistito all’incidente. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale ed è attualmente in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Un volo nel vuoto di circa otto metri, poi l’impatto violentissimo sull’asfalto nel cuore del paese. Ora un ragazzo di 15 anni sta lottando tra la vita e la morte dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione a Vallecorsa, in provincia di Frosinone. La caduta nel centro del paese. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio lungo viale Roma, la strada principale del centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava nell’appartamento insieme alla madre, mentre il padre era al lavoro in un autosalone a Frosinone. Per cause ancora in fase di accertamento, il ragazzo è precipitato dal balcone del secondo piano dell’abitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cade dal balcone, impatto violentissimo davanti alla madre: orrore in Italia

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