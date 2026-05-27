Burlesque show
Venerdì 5 giugno alle 21, nello spazio teatrale Balabiott Aps a Pisa, si terrà uno spettacolo di Burlesque. È l’ultimo show in programma prima della pausa estiva, conclusione di un anno ricco di successi. L’evento si svolge in via Piastroni 20.
Venerdì 5 giugno alle ore 21 nello spazio teatrale Balabiott Aps (via Piastroni 20, 56121, Pisa) sarà presentato un nuovo spettacolo di Burlesque, uno show imperdibile, l'ultimo in programma prima della pausa estiva come conclusione di un anno denso di successi. Si tratta di uno spettacolo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
BURLESQUE SHOW
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