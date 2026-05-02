Al Teatro Ivelise torna per la terza volta Carousel of Beauties, uno spettacolo di burlesque e varietà che mette in scena l’esibizione delle allieve di L’Académie. Lo show si svolge con l’obiettivo di mettere in evidenza le capacità artistiche e la creatività delle partecipanti. La manifestazione si ripete dopo le precedenti edizioni, attirando un pubblico interessato a spettacoli di questo genere.

Cosa: Torna per la sua terza edizione Carousel of Beauties, lo show di burlesque e varietà che celebra l’espressività e il talento delle allieve de L’Académie. Dove e Quando: L’evento si terrà presso il Teatro Ivelise (Via Capo d’Africa 8, Roma – Colosseo) nelle giornate di sabato 16 maggio alle ore 21:00 e domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:30. Perché: Per immergersi in un universo magico fatto di luci, ironia e teatro, scoprendo un’arte performativa che esalta la consapevolezza del corpo e l’unicità femminile. Il palcoscenico capitolino si prepara ad accogliere uno degli eventi più affascinanti e seducenti della primavera teatrale. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, il Teatro Ivelise aprirà il suo storico sipario per ospitare la terza edizione di Carousel of Beauties.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Carousel of Beauties: burlesque al Teatro Ivelise

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