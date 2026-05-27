Bremer Inter ritorno di fiamma? La Juventus valuta la cessione

La Juventus sta considerando la possibilità di cedere il difensore brasiliano Gleison Bremer, che potrebbe essere uno dei trasferimenti principali nel mercato estivo. Nel frattempo, i nerazzurri stanno analizzando la situazione e hanno sondato il terreno per valutare un eventuale acquisto. La trattativa potrebbe coinvolgere il giocatore, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui termini.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri sondano il terreno: il difensore brasiliano Gleison Bremer può diventare il sacrificio dell’estate. Le ultime. La voce è di quelle destinate a far discutere parecchio. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’Inter avrebbe già avviato i primi contatti per Gleison Bremer, nome che potrebbe diventare centrale nel mercato estivo della Juventus. Il club bianconero, impegnato a sistemare i conti e a ridisegnare la rosa, starebbe infatti valutando alcune cessioni importanti. Tra queste potrebbe rientrare proprio il centrale brasiliano classe 1997, reduce da una stagione complicata e da condizioni fisiche che inevitabilmente hanno inciso sul suo valore di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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