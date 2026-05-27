Braccio di ferro per l’antenna La Radio vince ancora una volta E il Comune esce sconfitto

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di Cologno contro RTL 102, confermando la vittoria della radio nella disputa sull’antenna. Il Comune è stato condannato a pagare le spese legali. La disputa riguarda la collocazione di un’antenna di trasmissione e si è protratta attraverso vari livelli giudiziari, con la società radiofonica che ha ottenuto l’ultima sentenza favorevole.

Ancora una volta sconfitto e condannato a pagare le spese legali. Il Comune di Cologno ha perso anche al Consiglio di Stato nella diatriba con la società RTL 102.500 HIT RADIO s.r.l., che aveva richiesto - e ottenuto davanti al Tar Lombardia - l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento del 2018 di 16mila euro, emessa a fronte dell’installazione di un nuovo impianto di tele-radiocomunicazione in viale Piemonte 61. Già in primo grado, l’anno scorso, i giudici amministrativi avevano dato ragione alla radio, accogliendo il ricorso e condannando Villa Casati al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente. Il municipio non ci era stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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