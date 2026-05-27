Borseggiatrici al mercato di Como una donna le filma e le fa allontanare | Andate a lavorare

Una donna ha ripreso con il cellulare due borseggiatrici mentre tentavano di derubare una cliente in un mercato attorno alle mura di Como. Dopo aver filmato le due donne, le ha allontanate dicendo loro di andare a lavorare. La presenza di ladre tra le bancarelle era già stata segnalata nei giorni scorsi, e questa è la prima volta che qualcuno interviene direttamente riprendendo le attività illecite. Nessuna informazione sulla dinamica del tentativo di furto o sulle eventuali denunce.

Ancora borseggi al mercato mercerie attorno alle mura di Como. Dopo avere già segnalato nei giorni scorsi la presenza di ladre tra le bancarelle, una donna ha deciso questa volta di filmare tutto con il cellulare, riprendendo due borseggiatrici mentre stavano tentando di derubare una cliente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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