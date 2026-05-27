La biblioteca universitaria resterà chiusa da lunedì fino alla fine di giugno per lavori di ristrutturazione. Gli interventi, finanziati dal Pnrr, coinvolgono tutti gli spazi interni. Durante questo periodo, i servizi destinati al pubblico saranno sospesi, interrompendo temporaneamente le attività di consultazione e prestito. L'apertura al pubblico è prevista per settembre, dopo il completamento dei lavori.

Sarà chiusa da lunedì a fine giugno la Biblioteca universitaria. I lavori, legati agli investimenti del Pnrr, proseguono in tutti gli ambienti e di conseguenza i servizi al pubblico, che con fatica sono stati mantenuti, ora saranno sospesi. "Siamo costretti a chiudere per ragioni di sicurezza - ha fatto sapere la direttrice Antonella Campagna –. Saranno sospesi consultazione e prestito, le richieste inviate in questo periodo non potranno essere prese in considerazione. I libri presi in prestito potranno essere restituiti dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 18,30, il venerdì e sabato dalle 8,30 alle 13,30 consegnandoli nel cassone rosso all’ingresso secondario, dal cortile del rettorato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Biblioteca universitaria chiusa per ristrutturazione. Inaugurazione a settembre

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