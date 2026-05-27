Il progetto di riqualificazione di Onda Marina è stato approvato durante l’ultimo Consiglio comunale. Il piano prevede interventi sul porto turistico, con la realizzazione di un residence, un ristorante, un bar e altre attività commerciali. Il Partito Democratico di Cesenatico ha espresso soddisfazione per la presentazione dell’avviso pubblico relativo all’intervento. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti previsti.

Il Partito Democratico di Cesenatico è soddisfatto del progetto presentato all’ultimo Consiglio comunale, sull’avviso pubblico relativo al porto turistico ed al complesso " Onda Marina ", dove ci sono anche un residence, un ristorante, un bar e altre attività commerciali. "Siamo vicini al compimento di un percorso lungo e complesso – sostiene in una nota il Pd – e rivendichiamo il lavoro fatto in questi anni dall’amministrazione comunale per il futuro di Onda Marina. L’avviso pubblico darà il via a un grande lavoro di riqualificazione e contiene al suo interno obiettivi cruciali. In primis c’è l’innalzamento delle banchine per la difesa idrogeologica e il dragaggio, dall’ingresso del porto turistico all’imboccatura del porto canale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bene la riqualificazione di Onda Marina"

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