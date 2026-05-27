Belén Rodriguez il dramma segreto | cos’è successo all’alba

All’alba, Belén Rodriguez ha vissuto un episodio che ha portato all’attivazione di un codice giallo. Non sono stati forniti dettagli specifici su cosa sia accaduto, ma l’intervento delle autorità è stato necessario. La notizia riguarda un episodio che si è verificato nelle prime ore del mattino e che ha coinvolto direttamente la showgirl. Restano sconosciuti i motivi e le circostanze precise dell’incidente.

. Belén Rodriguez, scatta il codice giallo: cosa sta succedendo. Belén Rodriguez è stata dimessa dal Policlinico di Milano dopo ore di forte apprensione che, da ieri mattina, hanno acceso i riflettori sulla showgirl argentina e sulle sue condizioni psicofisiche. La conduttrice, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sta meglio ed è tornata lontano dall’ospedale dopo il ricovero scattato in seguito all’allarme lanciato da alcuni vicini del suo appartamento in zona Brera, svegliati dalle urla provenienti dall’abitazione. L’intervento dei soccorsi. Una mattinata convulsa, quella di lunedì, che ha visto l’arrivo sul posto di ambulanza, Polizia e Vigili del Fuoco, mentre il traffico della zona veniva rallentato dall’intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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