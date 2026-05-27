Belen e il malore parla Alba Parietti ed è durissima | Ci vuole forza per reggere certe crudeltà E Cristina Parodi commenta
Alba Parietti ha commentato il malore di una nota showgirl, affermando che occorre molta forza per affrontare le crudeltà pubbliche. Cristina Parodi ha aggiunto che il pubblico spesso vede solo il successo e il glamour, senza considerare il peso emotivo che questi possono comportare. Ha sottolineato come la paura di non essere più all’altezza, di essere sostituiti o giudicati, possa colpire anche nei momenti di vulnerabilità.
“La gente vede il glamour, il successo, ma non vede il peso che tutto questo può avere sull’anima. Non vede la paura di non sentirsi più abbastanza, di essere sostituita, dimenticata, giudicata continuamente anche nei momenti più fragili”. Comincia così il post con cui Alba Parietti esprime tutta. 🔗 Leggi su Today.it
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