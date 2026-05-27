BELEN DIMESSA DALL’OSPEDALE IL VIP | FAI BALLANDO TI CURA ANIMA E CORPO

Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale. La showgirl ha commentato la sua condizione dicendo che ballare aiuta a curare sia l’anima che il corpo. La sua assenza dall’Isola dei Famosi è stata segnalata come un ulteriore momento difficile. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni del ricovero. La showgirl non ha rivelato dettagli sulla diagnosi o le condizioni di salute.

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo non facile, peggiorato quando ha saputo di essere fuori dall’Isola dei Famosi. Da qui, forse, il ricovero in ospedale. Momenti drammatici quando l’elegante palazzo dove vive a Milano è stato investito dal grido di dolore della showgirl argentina, barricata in casa a ripetere: “Aiuto, aiutatemi”. Da lì alcuni vicini hanno avvertito il 112 con l’arrivo di polizia, dei vigili del fuoco che hanno portato avanti una lunga trattativa per farla uscire di casa e poi l’ambulanza e il ricovero. Questa mattina, riferisce l’ufficio stampa del Policlinico di Milano, la paziente Belen è stata dimessa e si trova in buone condizioni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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DIMESSA DALLOSPEDALE. IL VIP: FAI BALLANDO, TI CURA ANIMA E CORPO

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