Basta il 10% di mansioni inferiori per far scattare il risarcimento | la sentenza rivoluzionaria

Una sentenza ha stabilito che il demansionamento di almeno il 10% delle mansioni può causare il diritto al risarcimento. La decisione riguarda casi in cui un lavoratore viene assegnato a compiti inferiori rispetto a quelli previsti dal contratto, anche se in modo parziale. La norma si applica anche quando le mansioni ridotte rappresentano una minima parte delle attività totali. La sentenza definisce così un limite preciso per considerare il demansionamento illegittimo.

Per anni, nel linguaggio comune delle aziende, il demansionamento è stato associato a casi estremi: il dirigente relegato a fare fotocopie, il quadro privato delle sue responsabilità, il lavoratore “svuotato” delle sue funzioni.Di recente, però, la giurisprudenza ha introdotto un principio. 🔗 Leggi su Today.it

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