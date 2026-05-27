Barbara D’Urso torna in tv? L’indiscrezione e le novità

Secondo quanto riportato da Novella 2000, Barbara D’Urso potrebbe tornare in televisione durante l’autunno. La conduttrice non ha ancora confermato ufficialmente il suo ritorno, ma si parla di possibili novità per la sua presenza sui canali televisivi. Non sono stati forniti dettagli sui programmi o sulle date precise, e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Per Barbara D’Urso potrebbe essere un autunno speciale. La conduttrice tornerà finalmente in tv? Barbara D’Urso torna in tv? Stanno circolando alcune indiscrezioni su un presunto ritorno dell’amata conduttrice, che sta affrontando una battaglia legale contro Mediaset. Barbara D’Urso è di nuovo al centro dell’attenzione. Nella giornata di ieri, 26 maggio, sono emerse tre notizie che potrebbero essere intrecciate tra loro, che non sono sfuggite agli occhi sempre attenti dei fan. Il direttore dell’intrattenimento in prime time della Rai ha dichiarato ad Adnkronos che un anno fa è stato valutato un progetto con Barbara D’Urso ma era stato difficile trovare posto per nuovi programmi nel palinsesto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Barbara DUrso prima serata: cosa sta succedendo davvero

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