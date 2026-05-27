BALLANDO CON LE STELLE | SELVAGGIA LUCARELLI FINALMENTE FUORI

Ballando con le Stelle si “libera” di Selvaggia Lucarelli. Non per volontà di Milly Carlucci che considera ogni giurato come un familiare ma per i progetti in quel di Mediaset. Possiamo dire che la serratissima corte professionale di Pier Silvio Berlusconi alla nota giornalista sia un bel regalo per Ballando. Milly non ci vuole sentire ma più di una persona richiedeva un rinfrescamento della giuria. Il nome tanto amato dai social ma decisamente meno dal paese reale che segue Rai1 è quello della Lucarelli. Una giurata da cambiare. Ha più dato a Ballando o ha più ricevuto dallo show della Carlucci? Il bilancio sta nel mezzo anche se per molti, sempre la nicchia social, Lucarelli è stata la salvezza di Ballando. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Ballando con le Stelle, svelati i dati ufficiali Il ribaltone che nessuno si aspettava!

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