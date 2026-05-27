Alessandra Mussolini ha rilasciato dichiarazioni su Selvaggia Lucarelli in un contesto pubblico, suscitando sorpresa. Le due hanno avuto frequenti confronti e scambi di battute durante la partecipazione a una trasmissione televisiva, dove si sono punzecchiate e lanciate frecciate. Le dichiarazioni di Mussolini sono state considerate inaspettate rispetto alle loro precedenti interazioni pubbliche.

Per anni si sono punzecchiate, scontrate e lanciate frecciate davanti alle telecamere, soprattutto durante l’esperienza di Ballando con le Stelle. Eppure oggi il rapporto tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli sembra essersi completamente trasformato. Le ultime dichiarazioni dell’ex europarlamentare hanno infatti lasciato molti senza parole, soprattutto considerando il passato turbolento tra le due. Da nemiche giurate ad amiche: Alessandra Mussolini fa dietrofront su Selvaggia Lucarelli. Intervistata dal settimanale Chi, Alessandra Mussolini ha parlato con toni sorprendentemente affettuosi di Selvaggia Lucarelli, arrivando a definirla una persona speciale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Avete sentito cosa ha detto Alessandra Mussolini su Selvaggia Lucarelli? Parole spiazzanti: nessuno se lo aspettava

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Avete sentito cosa ha detto Selvaggia ad Alessandra Mussolini pensando di non essere ascoltata

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