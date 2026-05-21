Durante la finale del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è risultata vincitrice. Nel corso dell’evento, Selvaggia Lucarelli ha pronunciato alcune parole rivolte a Mussolini, pensando di essere ascoltata solo da pochi presenti. La scena ha attirato l’attenzione sui social, dove sono stati condivisi commenti e reazioni riguardo a quanto detto dalla giornalista. La situazione ha suscitato discussioni tra gli utenti, che hanno osservato l’accaduto e le sue implicazioni.

La finale del Grande Fratello Vip non ha regalato soltanto il trionfo di Alessandra Mussolini, ma anche un momento inaspettato che sta facendo parecchio discutere sui social. Tra applausi, abbracci e festeggiamenti, infatti, c’è stato un episodio che ha sorpreso il pubblico: Selvaggia Lucarelli, convinta probabilmente di non essere più in onda, si è lasciata andare a parole entusiaste nei confronti della vincitrice del reality. Un gesto che per molti segna definitivamente la fine delle vecchie tensioni tra le due. Selvaggia Lucarelli pensa di non essere ripresa e si complimenta con Alessandra Mussolini. Subito dopo la proclamazione della vincitrice del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli si è avvicinata ad Alessandra Mussolini per abbracciarla calorosamente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete sentito cosa ha detto Selvaggia Lucarelli ad Alessandra Mussolini pensando di non essere ascoltata?

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