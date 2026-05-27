Avete letto Magnifica Humanitas? Il Papa qui non è un prete che parla di Dio ma un intellettuale laico
Il Papa viene descritto come un intellettuale laico, non come un prete che parla di Dio, in un documento intitolato Magnifica Humanitas. Chi si ferma ai titoloni dei giornali rischia di perdere uno dei testi più lucidi e profondi mai pubblicati da un ente religioso.
Avete letto Magnifica Humanitas, o vi siete fermati ai titoloni dei giornali? Se la risposta è la seconda, allora vi state perdendo uno dei documenti più lucidi e laicamente illuminati che siano mai usciti da un ente religioso. Pubblicata il 25 maggio 2026, è la prima enciclica di Papa Leone XIV. Non è un sermone, ma un’analisi della governance tecnologica che reggerebbe il confronto con qualsiasi paper di un think tank specializzato. Il Papa qui non è un prete che parla di Dio, ma un intellettuale che usa gli strumenti del ragionamento per smontare le illusioni del potere tecnocratico. Leone parte da un’osservazione semplice ma radicale, “la tecnologia non è mai neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola e la usa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ho letto l'enciclica del Papa sull'IA - Ecco perché è importante
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Prima enciclica di Papa Leone XIV: il grido della Magnifica Humanitas contro i robot killer e gli algoritmi che decidono chi deve morire in guerraPapa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica, intitolata Magnifica Humanitas.
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Temi più discussi: Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV. Pubblicazione il 25 maggio; Magnifica humanitas: l’enciclica di Leone XIV sull’intelligenza artificiale che parla soprattutto di dignità; Magnifica Humanitas. L’uomo prima della macchina: la visione sociale di Leone XIV; Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV sfida l’AI sul terreno dell’umano.
La tecnologia non è di per sé un male ma, concretamente, non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa: pubblicata Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV dedicata all'intelligenza artificiale : r/Filosof reddit
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