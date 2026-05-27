Una voce non confermata suggerisce che il prossimo film degli Avengers, intitolato Doomsday, potrebbe includere il ritorno di un villain legato alla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. La figura, considerata uno dei cattivi più apprezzati, sarebbe protagonista di un possibile crossover tra le due saghe. Finora, nessuna comunicazione ufficiale ha confermato questa ipotesi. La notizia circola tra le ipotesi dei fan e le indiscrezioni non ufficiali.

Una nuova indiscrezione rilancia le teorie sul prossimo crossover Marvel. Avengers: Doomsday potrebbe vedere il ritorno inaspettato di una vecchia conoscenza legata alla storia di Spider-Man (e uno dei villain più amati). Il multiverso Marvel potrebbe preparare un nuovo colpo a effetto. Attorno ad Avengers: Doomsday è infatti spuntata in queste ore un'indiscrezione che ha intercettato le antenne dei fan più attenti: nel film dei fratelli Russo potrebbe riaffacciarsi un villain dell'universo Spider-Man di Sam Raimi. Per ora, però, siamo ancora nel campo dei rumor: Marvel e Disney non hanno confermato nulla. Ma di chi potrebbe... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, torna un villain della trilogia Spider-Man di Sam Raimi? Le indiscrezioni

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AVENGERS: DOOMSDAY (2026) | Black Panther Trailer | Marvel Comics | Concept

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