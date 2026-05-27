Autoriciclaggio appropriazione indebita e omessi redditi per milioni di euro | arrestato un imprenditore parmigiano

Un imprenditore di Parma è stato arrestato su disposizione del Gip del Tribunale di Imperia. L’ordinanza cautelare riguarda accuse di autoriciclaggio, appropriazione indebita e omissione di redditi per milioni di euro. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Parma, che ha eseguito le misure restrittive.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Imperia, con la quale sono stati disposti, nei confronti di un imprenditore residente a Parma, gli arresti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frosinone, recuperati 19 veicoli sequestrati per appropriazione indebita: valore di mezzo milione di euroA Frosinone, la Polizia Locale ha recuperato 19 veicoli sequestrati per appropriazione indebita, con un valore commerciale complessivo di circa 500.

Appropriazione indebita di spaghettiUn meme pubblicato sull’account ufficiale della Casa Bianca mostra una porzione di spaghetti con la bandiera americana disegnata sopra.

Argomenti più discussi: ‘Ndrangheta in Brianza: chieste condanne fino a 15 anni per il clan del Paper Market; Il processo alla ’ndrangheta. Chieste 6 condanne fino a 15 anni.

Omessa dichiarazione dei redditi, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio: parmigiano ai domiciliariTre indagati, sequestro da 1,5 milioni di euro. Trovato un bond britannico del valore superiore a 3 milioni di euro e titoli partecipativi di una società con sede nel Principato di Monaco ... gazzettadiparma.it

Commercialista condannato per appropriazione indebita: Usò due milioni per sé, lasciando le briciole per i fragili in caricoBrescia, 26 febbraio 2026 – Invece di usare i soldi che avrebbe dovuto amministrare e che sarebbero serviti per sostenere le persone fragili della quali era responsabile, aveva speso due milioni per ... ilgiorno.it