Frosinone recuperati 19 veicoli sequestrati per appropriazione indebita | valore di mezzo milione di euro

A Frosinone, la Polizia Locale ha recuperato 19 veicoli sequestrati per appropriazione indebita, con un valore commerciale complessivo di circa 500.000 euro. Gli agenti hanno rintracciato i mezzi, che erano stati sottratti o gestiti illegalmente, e sono stati restituiti ai legittimi proprietari. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo sulla circolazione e sulla legalità nel settore dei veicoli.

Nel capoluogo ciociaro, la Polizia Locale di Frosinone ha rintracciato ben 19 veicoli sottoposti a sequestro per appropriazione indebita, per un valore commerciale complessivo stimato intorno al mezzo milione di euro. L’operazione è il risultato di un’intensa attività investigativa condotta dal.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Roma: sequestrati beni per mezzo milione di euro a narcotrafficanteQuesta mattina, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno eseguito un sequestro preventivo di beni del valore superiore a mezzo milione di... Maxi operazione contro la mafia a Bari, sequestrati beni per un valore di un milione di euro a padre e figlioDue sequestri anticipati di beni: questo il risultato di un’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dal ROS dei Carabinieri che...