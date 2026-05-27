Atrani museo a cielo aperto | tra le opere in mostra la Venere de Milo di Jim Dine
Ad Atrani, il borgo più piccolo d'Italia, è stato allestito un museo a cielo aperto. Durante la notte, sono state trasportate e sistemate alcune opere, tra cui una riproduzione della Venere de Milo di Jim Dine. Il progetto è stato realizzato dal collezionista Vittorio Perrotta. L’evento ha coinvolto il trasporto e l’allestimento delle opere nel centro storico del paese.
Trasporto e allestimento notturno, ad Atrani, il borgo più piccolo d'Italia che diventa un vero e proprio museo a cielo aperto, grazie al progetto a firma del collezionista Vittorio Perrotta. Tra le varie opere, una scultura in bronzo, la Venere de Milo di Jim Dine, noto maestro della Pop Art. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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