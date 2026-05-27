Assisi la Festa in Amicizia del Serafico
A Assisi si svolge la Festa in Amicizia del Serafico. L’evento celebra i legami di amicizia e solidarietà, con iniziative e incontri dedicati alla comunità. La festa si svolge nel rispetto delle tradizioni e coinvolge diverse fasce di età. La manifestazione si concentra sulla condivisione e sulla valorizzazione dei valori di amicizia, con attività che promuovono inclusione e partecipazione. L’evento si tiene nel rispetto delle norme di sicurezza e si svolge nel rispetto delle persone coinvolte.
Ci sono semi che restano a lungo sotto terra, che apparentemente sembrano immobili o invisibili. Eppure è proprio lì, nel tempo dell’attesa e della cura, che inizia la trasformazione. È da questa immagine simbolica che nasce “Trasformiamo”, il titolo scelto dal Serafico di Assisi per l’edizione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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