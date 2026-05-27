Assegno per il Nucleo Familiare nuovi limiti di reddito dal 1° luglio 2026 | rivalutazione dell’1,4%

Dal 1° luglio 2026, i limiti di reddito per l’Assegno per il Nucleo Familiare saranno aggiornati con una rivalutazione dell’1,4%. L’INPS ha stabilito le nuove soglie reddituali valide fino al 30 giugno 2027. Dopo l’introduzione dell’Assegno unico, questa prestazione continuerà a essere riconosciuta solo per nuclei senza figli e orfani, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.

INPS aggiorna le soglie reddituali per l’ANF valide fino al 30 giugno 2027. Dopo l’introduzione dell’Assegno unico, la prestazione resta prevista solo per nuclei senza figli e orfani, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Dal 1° luglio 2026 cambiano i livelli di reddito familiare per l’Assegno per il Nucleo Familiare. INPS, con la circolare n. 61 del 26 maggio 2026, ha aggiornato le soglie valide per il periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027, applicando la rivalutazione annuale prevista dalla normativa. L’adeguamento è stato calcolato sulla base della variazione dell’indice FOI ISTAT, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Noivtà Pensione di Reversibilità 2026: Nuovi Limiti di Reddito e Tagli INPS

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