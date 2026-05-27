Assegno nucleo familiare ufficiali gli aumenti | nuovi importi e soglie di reddito e da quando scattano Tabelle

A partire dal 1° luglio 2026, entreranno in vigore nuovi limiti di reddito per l’assegno per il nucleo familiare. Le soglie aggiornate determineranno l’accesso alle diverse fasce di importo del sussidio. Gli importi stessi subiranno variazioni, con aumenti ufficiali. Le nuove tabelle con i dettagli sui soggetti beneficiari e le soglie di reddito saranno rese note prima dell’applicazione delle modifiche.

Assegno per il Nucleo Familiare (Anf). Dal 1° luglio 2026 scatterà l’aggiornamento delle soglie di reddito per l'accesso ai vari importi per il sussidio che, da quando è arrivato l'assegno unico, è riconosciuto solo ai nuclei familiari senza figli a carico o orfani, composti ad esempio da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Assegno nucleo familiare, gli aumenti 2026 L’adeguamento, previsto dalla normativa vigente, tiene conto dell’aumento del costo della vita calcolato dall’Istat sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), che tra il 2024 e il 2025 è cresciuto dell’1,4%. È stabilito dall'Inps con la circolare numero 61 del 26-05-2026. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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ASSEGNO UNICO 2026: AUMENTI UFFICIALI! Nuovi Importi, Tabelle e Chi Riceverà di Più

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