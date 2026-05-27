Asl Novara aderisce alla Giornata mondiale senza tabacco | eventi e iniziative sul territorio

Il 31 maggio, l’Asl Novara partecipa alla Giornata mondiale senza tabacco, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. In questa occasione, sul territorio si svolgono eventi e iniziative per sensibilizzare sui rischi del consumo di tabacco e dell’esposizione al fumo passivo. La giornata mira a informare la popolazione sui danni alla salute associati al tabacco e a promuovere stili di vita senza fumo.

In occasione del 31 maggio, l’Asl Novara aderisce alla Giornata mondiale senza tabacco, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati al consumo di tabacco e all’esposizione al fumo passivo.Lo slogan scelto per il 2026 è “Smascherare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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