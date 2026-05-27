Ascolti tv martedì 26 maggio | Pare parecchio Parigi Un nuovo inizio DiMartedì

Ascolti tv martedì 26 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 26 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Pare parecchio Parigi. Su Rai 2 Belve crime. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Un nuovo inizio. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 26 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 26 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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