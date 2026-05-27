Martedì 26 maggio 2026, su Rai1 è andato in onda un episodio di “Il Commissario Montalbano” intitolato “La pista di sabbia”. La replica della puntata ha interessato gli spettatori durante la serata.

Nella serata di ieri, martedì 26 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “La pista di sabbia” interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Un Nuovo Inizio conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Belve Crime intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Bastille Day – Il colpo del secolo raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 26 Maggio 2026

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Ascolti TV del 12 maggio 2026 Montalbano e Grande Fratello Vip a confronto

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