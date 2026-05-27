Ascolti tv i dati del 26 maggio 2026

Da 361magazine.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella serata di martedì 26 maggio 2026, Rai1 ha trasmesso la replica dell’episodio “La pista di sabbia” di Il Commissario Montalbano, ottenendo 2 milioni di spettatori. I canali Rai si sono posizionati bene negli ascolti di quella sera, con numeri elevati. I dati indicano una buona performance per la rete pubblica, mentre gli altri canali hanno registrato risultati diversi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bene i canali Rai. Nella serata di ieri, martedì 26 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “La pista di sabbia”, registra 2.877.000 spettatori pari al 18.7% di share. In onda su Canale5 Un Nuovo Inizio ottiene 2.147.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Belve Crime registra 807.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside  incolla davanti al video 1.361.000 spettatori con il 12.8%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena  segna 673.000 spettatori (4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 470.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.322.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 362. 🔗 Leggi su 361magazine.com

ascolti tv i dati del 26 maggio 2026
© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 26 maggio 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ascolti TV del 20 maggio 2026 Comandante e TIM Battiti Live a confronto

Video Ascolti TV del 20 maggio 2026 Comandante e TIM Battiti Live a confronto

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Martedì 26 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataMartedì 26 maggio 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano che la trasmissione più vista ha registrato un certo numero di spettatori e una...

Leggi anche: Ascolti tv, i dati del 26 aprile 2026

Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 24 maggio chi ha vinto tra Che tempo che fa, Report, Le Iene e Fuori dal Coro; Il Grande Fratello Vip e il caso degli ascolti TV ‘spariti’ in finale, parla il regista: Cosa avete visto; Ascolti tv, chi ha vinto tra la finale del Grande Fratello Vip e Montalbano. Perché i dati non sono stati pubblicati tardi; Ascolti tv 19 maggio: vince la finale del GF Vip (23.1%) , Il Commissario Montalbano fermo al 17.6%.

ascolti tv i datiAscolti TV ieri sera, 26 maggio 2026: chi ha vinto tra Montalbano e Un nuovo inizio?Ascolti TV: la serata di ieri ha visto una nuova sfida a colpi di audience tra proposte molto diverse tra loro per le ammiraglie di Rai e Mediaset, sulla falsa riga delle settimane scorse. Ma stavolta ... money.it

ascolti tv i datiAscolti TV ieri 25 maggio: vince Ulisse-Il piacere della scoperta (16.9%), cresce I Cesaroni (14.2%)Gli ascolti tv di ieri lunedì 25 maggio. In prima serata su Rai1 Ulisse: Il piacere della scoperta, mentre su Canale 5 è andata in onda la penultima ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web