Nella serata di martedì 26 maggio 2026, Rai1 ha trasmesso la replica dell’episodio “La pista di sabbia” di Il Commissario Montalbano, ottenendo 2 milioni di spettatori. I canali Rai si sono posizionati bene negli ascolti di quella sera, con numeri elevati. I dati indicano una buona performance per la rete pubblica, mentre gli altri canali hanno registrato risultati diversi.

Bene i canali Rai. Nella serata di ieri, martedì 26 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “La pista di sabbia”, registra 2.877.000 spettatori pari al 18.7% di share. In onda su Canale5 Un Nuovo Inizio ottiene 2.147.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Belve Crime registra 807.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.361.000 spettatori con il 12.8%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna 673.000 spettatori (4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 470.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.322.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 362. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 26 maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ascolti TV del 20 maggio 2026 Comandante e TIM Battiti Live a confronto

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Martedì 26 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataMartedì 26 maggio 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano che la trasmissione più vista ha registrato un certo numero di spettatori e una...

Leggi anche: Ascolti tv, i dati del 26 aprile 2026

Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 24 maggio chi ha vinto tra Che tempo che fa, Report, Le Iene e Fuori dal Coro; Il Grande Fratello Vip e il caso degli ascolti TV ‘spariti’ in finale, parla il regista: Cosa avete visto; Ascolti tv, chi ha vinto tra la finale del Grande Fratello Vip e Montalbano. Perché i dati non sono stati pubblicati tardi; Ascolti tv 19 maggio: vince la finale del GF Vip (23.1%) , Il Commissario Montalbano fermo al 17.6%.

#AscoltiTV | Lunedì 25 Maggio 2026. A Ulisse basta il 16.9% per battere I Cesaroni (14.2%), The Unknown cresce al 5.6% Tribù su Rai3 debutta al 4% Tutti i dati #Auditel x.com

Ascolti TV ieri sera, 26 maggio 2026: chi ha vinto tra Montalbano e Un nuovo inizio?Ascolti TV: la serata di ieri ha visto una nuova sfida a colpi di audience tra proposte molto diverse tra loro per le ammiraglie di Rai e Mediaset, sulla falsa riga delle settimane scorse. Ma stavolta ... money.it

Serie TV preferita? reddit

Ascolti TV ieri 25 maggio: vince Ulisse-Il piacere della scoperta (16.9%), cresce I Cesaroni (14.2%)Gli ascolti tv di ieri lunedì 25 maggio. In prima serata su Rai1 Ulisse: Il piacere della scoperta, mentre su Canale 5 è andata in onda la penultima ... fanpage.it